Cum să îți petreci timpul în weekendurile ploioase fără să te plictisești (PUBLICITATE)

09:30

Cântărețul Pepe are un accesoriu extrem de scump, de care nu se desparte. Acesta are legătură cu cele două fetițe ale sale, relatează click.ro. Pepe, în vârstă de 40 de ani, a primit o bijuterie extrem de valoroasă în urmă cu câteva zile. Acesta cântărește 40 de grame și are legătură cu cele două fetițe […] Post-ul Accesoriul de 10.000 de euro de care Pepe este nedespărțit apare prima dată în Libertatea.