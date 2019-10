Ireal cum s-a răzbunat o mamă din Constanța pe bărbatul care i-a lăsat fiica de 16 ani gravidă. Ce mesaj i-a scris pe capota mașinii

22:40

Cântărețul Mihai Constantinescu s-a stins din viață, după cinci luni în care medicii au încercat din răsputeri să-l repună pe picioare. Puțini, însă, sunt cei care știu drama prin care a trecut artistul în 2007. În urmă cu ceva timp, Mihai Constantinescu a mărturisit drama prin care a trecut în 2007. Artistului că i-a fost […] The post Puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut Mihai Constantinescu în 2007 appeared first on Cancan.ro.