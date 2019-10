Interviul exclusiv cu "Goodbye to Gravity" publicat chiar înaintea tragediei din Colectiv

In Romania sunt extrem de putin trupe rock la ora actuala care "suna ca afara", iar aceste este - poate - si unul dintre motivele pentru care multe formatii romanesti de acest gen sunt in continuare in underground.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro