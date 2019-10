Un băiețel de șapte ani și-a amenințat o colegă cu un cuțit din cauza unei felii de pizza: „O voi face, o voi face”

13:10

S-au purtat lupte grele la bancurile de lucru "Chefi la cuțite", sezonul 7, nu doar între aspirații pentru un loc în echipele celor trei chefi, ci și între ei, căci au gătit pentru a câștiga. Celebrele amulete și-au găsit repede locul, în funcție de cel mai bun preparat votat la fiecare ediție de un bucătar profesionist. Bontea are șapte amulete, Scărlătescu are șapte amulete, în timp ce Dumitrescu are doar două.