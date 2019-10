O polițistă din Botoșani a primit un compliment pe care nu-l va uita niciodată! ”Orice ar spune cocalarii cu cazan… ”

09:10

Andreea Bălan și-a exprimat public regretul și suferința, după ce a aflat că Mihai Constantinescu a trecut la cele veșnice. Ea a dezvăluit câtă recunoștință i-a purtat artistului pentru că a ajutat-o în carieră. La scurt timp după anunțul veștii că Mihai Constantinescu s-a stins din viață, cântăreața Andreea Bălan a transmis un mesaj pe […] The post Mihai Constantinescu a descoperit-o pe Andreea Bălan. Prima apariție a cântăreței a fost a TVR, în emisiunea prezentată de regretatul artist appeared first on Cancan.ro.