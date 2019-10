12 profesori de la un liceu din Neamț, condamnați la închisoare cu suspendare. Dădeau note fictive și nu notau absențele elevilor

13:30

Simina, fosta soție a muzicianului What's Up a făcut declarații despre cel care i-a fost partener de viață. La o emisiune de televiziune, Simina a afirmat că despărțirea de What's Up a intervenit după ce ambii și-au dat seama că nu mai funcționau bine împreună nici personal, nici profesional. "Singurătatea în doi este cea mai […] Post-ul Simina, fosta soție a lui What’s Up: „Merităm să fim lăsaţi liberi şi să nu mai fim judecaţi” apare prima dată în Libertatea.