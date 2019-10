Drumul către nicăieri: Stradă asfaltată care se termină într-un câmp, cu o trecere de pietoni

11:40

Veşti bune pentru fanii Game of Thrones: HBO lansează un prequel numit „House of the Dragon”, odată cu lansarea serviciului HBO Max Autor: Alex Ciutacu Postat la 30 octombrie 2019 1 afişăre HBO a surprins fanii Game of Thrones şi a anunţat că lansează un prequel denumit „House of the Dragon” pentru celebrul serial de televiziune, odată cu lansarea serviciului de streaming HBO Max în 2020, potrivit Washington Post. După ce un alt prequel anunţat iniţial, care o implica şi pe Naomi Watts, a fost a...