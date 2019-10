INTERVIU Ionuţ Stroe: În 2020 îndrăznesc să îmi asum un buget al MTS cel puţin egal cu actualul

Deputatul Marian Ionuţ Stroe, propus pentru a ocupa funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului în Guvernul Orban, a declarat, miercuri, într-un interviu acordat AGERPRES, că pentru anul 2020 "îndrăzneşte" să îşi asume un buget cel puţin egal cu cel din anul curent (aproximativ 660 de milioane de lei), precizând că 0,048% din bugetul de stat cât a primit MTS până acum este prea puţin.Stroe a afirmat, după şedinţa Comisiilor pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor şi Senat în care a primit aviz favorabil pentru postul de ministru, că va face tot posibilul ca finanţarea să ajungă în timp util, chiar din luna ianuarie, la federaţiile sportive având în vedere că multe dintre acestea vor implicate la începutul anului în procesul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. El a precizat că a discutat despre urgentarea finanţării cu premierul desemnat Ludovic Orban.Viitorul ministru al Tineretului şi Sportului a promis o Lege a Sponsorizării prin care să atragă companiile private să investească în sport prin eliminarea pragului de 0,75% din cifra de afaceri pentru cuantumul sponsorizărilor. De asemenea, el a menţionat că îşi doreşte o nouă Lege a Sportului, dar a subliniat că modificările vor fi făcute numai după consultarea reprezentanţilor federaţiilor şi a celorlalţi oameni din lumea sportului.În ceea ce priveşte construcţia stadioanelor pentru găzduirea de către România a Campionatului European de fotbal din 20202, Ionuţ Stroe este de părere că dintre cele patru doar două vor fi finalizate la timp, Arcul de Triumf şi Steaua, la Giuleşti existând întârzieri. În acelaşi timp, viitorul ministru a ţinut să precizeze faptul că Stadionul Dinamo va fi şi el construit, dar după rezolvarea disputelor juridice.Ionuţ Stroe nu consideră că este un dezavantaj faptul că nu a făcut sport de performanţă şi a menţionat că a practicat baschet şi fotbal la nivel de juniorat. Născut la Craiova, viitorul ministru este un suporter al Universităţii Craiova, el dezvăluind că mult timp a făcut parte din galeria formaţiei alb-albastre.AGERPRES: Cum au decurs audierile pentru funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului, a fost mai uşor sau mai greu decât vă aşteptaţi?Ionuţ Marian Stroe: Cunosc foarte bine procedurile parlamentare, aşa că a fost exact aşa cum mă aşteptam. A fost o dezbatere consistentă cu participări din partea tuturor grupărilor politice. Evident eu îmi doresc să avem astfel de dezbateri nu numai în cadrul audierilor, ci să fim într-un dialog permanent, este obligaţia mea ca ministru. Eu sunt parlamentar la al treilea mandat şi ştiu cât de mult contează să ai un dialog constant cu ministrul.AGERPRES: Care sunt priorităţile dumneavoastră ca ministru în domeniul sportului?Ionuţ Marian Stroe: Sunt două urgenţe majore. Este vorba despre Campionatul European de fotbal pe care îl organizăm la Bucureşti, mai bine spus îl organizăm în parte, pentru că vom avea patru meciuri, şi participarea delegaţiei României la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Acestea sunt urgenţe de gradul zero, pe care ministerul trebuie să le abordeze în perioada care urmează.AGERPRES: Anul acesta Ministerul Tineretului şi Sportului a avut un buget de aproximativ 660 de milioane de lei, noul Guvern ar putea susţine unul măcar egal cu acesta ţinând cont şi de faptul că urmează Jocurile Olimpice?Ionuţ Marian Stroe: Opinia publică se va convinge de suportul financiar pe care îl vom da Ministerului Tineretului şi Sportului în momentul în care vom avea construcţia bugetară şi vom veni cu Legea Bugetului în Parlamentul României. Evident că eu voi fi un avocat şi voi susţine un buget cât mai mare pentru Tineret şi Sport. Din punctul meu de vedere 0,048% din bugetul de stat este puţin, dar înţeleg că în 2019 a fost mai mare raportat la alţi ani. Aş îndrăzni să îmi asum un buget cel puţin egal cu cel existent în momentul de faţă. Avem nevoie de acest lucru, cu atât mai mult cu cât urmează competiţii sportive majore.AGERPRES: În 2019 bugetul a venit foarte târziu, federaţiile sportive au primit finanţările abia în luna aprilie şi chiar mai, veţi încerca să urgentaţi aprobarea bugetului, având în vedere că 2020 este şi an olimpic?Ionuţ Marian Stroe: În mod clar trebuie să ne asigurăm de acest lucru. Nu ne permitem şi nimeni din această ţară nu îşi permite să nu asigure sprijinul financiar pentru participarea sportivilor la competiţiile de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. În mod obligatoriu în lunile ianuarie şi februarie, în care tot timpul federaţiile au avut dificultăţi în ceea ce priveşte finanţarea, trebuie să asigurăm bugetele. Asta pentru că o bună parte din competiţiile de calificare chiar în acea perioadă se desfăşoară. Dar nu numai Ministerul Tineretului şi Sportului îşi asumă acest lucru, ci şi Guvernul în ansamblul său. Este o chestiune pe care am discutat-o deja cu premierul desemnat Ludovic Orban.AGERPRES: Veţi avea o întâlnire cu preşedinţii federaţiilor sportive după preluarea mandatului de ministru?Ionuţ Marian Stroe: Cu siguranţă, dialogul cu preşedinţii de federaţii este una dintre responsabilităţile ministrului. Şi vorbesc despre un dialog permanent pentru a afla care sunt nevoile şi problemele cu care se confruntă. E adevărat, sunt foarte multe federaţii sportive în România, dar chiar şi aşa trebuie să avem discuţii cu fiecare în parte. Bineînţeles că putem pune un ordin de prioritate când vorbim de Jocurile Olimpice, de Campionate Europene şi Mondiale, dar acest dialog trebuie să îl am ca ministru cu absolut fiecare preşedinte de federaţie din această ţară. Ei reprezintă o verigă importantă din lanţul care trebuie să asigure funcţionalitatea Ministerului Tineretului şi Sportului.AGERPRES: MTS va impune un obiectiv delegaţiei României la Jocurile Olimpice având în vedere finanţarea pe care o acordă federaţiilor?Ionuţ Marian Stroe: Vom face o analiză, vom avea o discuţie şi cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Până la urmă COSR este organismul care are competenţe directe în acest domeniu. E prematur să discutăm acum despre impunerea unui obiectiv, dar cu siguranţă va exista o comunicare publică în legătură cu aspiraţiile şi obiectivele noastre pentru Tokyo 2020. Este absolut necesar în condiţiile în care vrei să faci performanţă să îţi asumi un obiectiv. Nu cred că putem avea activitate sportivă de înaltă performanţă fără a avea obiective.AGERPRES: Lumea sportului cere de foarte mult timp o Lege a Sponsorizării pentru ca mediul privat să vină lângă sport, veţi face ceva în acest sens?Ionuţ Marian Stroe: Cu siguranţă, am descris în cadrul audierilor câteva dintre chestiunile concrete pe care le putem aborda în legătură cu Legea Sponsorizării. Primul dintre lucrurile pe care vreau să le menţionez este modificarea caracterului de mecena, de donaţie a sponsorizării în ceea ce priveşte sportul. Este absolut normal ca privatul care oferă bani sportului în limita a 20% din impozitul datorat statului să beneficieze şi el de ceva, să solicite reclamă sau o asociere cu fenomenul sportiv ca urmare a gestului pe care îl face. Apoi, din punctul meu de vedere, în condiţiile în care definim sportul ca prioritate naţională sau avem o politică de stat coerentă, ar fi o idee să putem elimina pragul de 0,75% din cifra de afaceri pentru cuantumul sponsorizărilor care se pot face către sport. La fel, putem să includem toate aceste prevederi privind sponsorizările într-o viitoare Lege a Sportului organic, în care să putem descrie şi cadrul de finanţare nu numai din sponsorizări. Pentru că, din păcate, în România efortul financiar al companiilor private este insuficient pentru a susţine sportul. Nu este un caz unic, suntem la fel ca orice altă ţară din această zonă a Europei de sud-est în care statul se implică. Companiile private au contribuţii mult mai mari în nord şi în vest, unde sunt economii incomparabil mai puternice decât cea a României. Dar eu consider că finanţarea sportului se poate face în egală măsură din fonduri publice şi sponsorizări. Sau prin contracte de publicitate, dacă sportul respectiv este foarte popular. Şi nu vreau să dau exemple, dar sunt şi federaţii în România care nu depind financiar de stat.AGERPRES: Susţineţi modificarea Legii Sportului?Ionuţ Marian Stroe: Legea Sportului trebuie actualizată. Dar înainte de a fi modificată ea trebuie dezbătută public, trebuie invitaţi toţi actorii implicaţi în fenomen, mă refer la federaţii şi celelalte forme de asociere sportivă, la sportul şcolar, la ministerele care au competenţe şi responsabilităţi în zona aceasta. E nevoie de acest lucru. Un an de zile s-ar putea să fie insuficient pentru a face asta, dar eu sunt un optimist incurabil. Legea Sportului poate fi îmbunătăţită, sunt sigur de acest lucru.AGERPRES: România s-a angajat să finalizeze 4 stadioane pentru antrenamentele echipelor care vor participa la EURO 2020, credeţi că lucrările la cele 3 aflate în stadiu de construcţie vor fi finalizate până la începerea turneului final?Ionuţ Marian Stroe: Privind obiectiv situaţia celor 4 stadioane pot aprecia că 2 dintre ele vor fi gata în momentul startului competiţiei pentru a găzdui acele antrenamente. Vorbesc aici despre Stadionul Arcul de Triumf şi Steaua. În ceea ce priveşte Stadionul Giuleşti, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat abia în luna septembrie... am putea fi optimişti, însă am ceva rezerve în legătură cu finalizarea în timp a acestor lucrări. După ce se termină aceste construcţii mai sunt paşi de urmat deoarece numai autorizarea ISU este un moment dificil pentru o lucrare recepţionată parţial pentru că stadioanele nu vor fi finalizate 100%. Va trebui să asigurăm facilităţile de acces, facilităţile de antrenament, mă refer la suprafaţa de joc, gazon şi scaune în tribune. Deci sunt optimist în ceea ce priveşte Arcul de Triumf şi Steaua, dar am oarece rezerve vizavi de Giuleşti.AGERPRES: Credeţi că Stadionul Dinamo va mai fi construit?Ionuţ Marian Stroe: La Stadionul Dinamo există probleme de natură juridică în legătură cu cel care deţine şi administrează această arenă şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. În egală măsură au fost identificate şi nişte probleme în ceea ce priveşte anumite suprapuneri de teren ale bazei sportive existente în zona bazei din Şoseaua Ştefan cel Mare. Iar toate aceste lucruri au determinat imposibilitatea demarării procedurilor legale pentru a sprijini această investiţie. Dar, subliniez faptul că procesul nu se termină aici. La fel cum vom continua să investim în baze sportive mari şi mici ulterior Campionatului European de anul viitor, Stadionul Dinamo rămâne o prioritate. Clubul Dinamo este unul de tradiţie. Clubul Dinamo deţine o bază sportivă impresionantă în Bucureşti. Clubul Dinamo are foarte mulţi suporteri şi are tot dreptul să aibă un stadion pentru înalta performanţă. Îndată ce se vor rezolva cele două chestiuni de natură juridică vom putea să investim şi acolo. Programul rămâne o prioritate pentru noi şi cred că la fel rămâne şi pentru Compania Naţională de Investiţii. Atâta timp cât Stadionul Dinamo a fost definit ca făcând parte din obiectivele majore ale noastre, cu siguranţă va exista sprijin din partea noastră pentru această arenă.AGEPRES: Bucureştiul aşteaptă de foarte mulţi ani o nouă sală polivalentă, se află aceasta în vederile dumneavoastră?Ionuţ Marian Stroe: Cunosc problema noii săli polivalente. În momentul de faţă sunt făcute demersuri legale în sensul stabilirii clare a amplasamentului şi a paşilor care trebuie urmaţi ulterior. Este nevoie de o nouă sală polivalentă în Bucureşti. Actuala este insuficientă pentru anvergura şi dimensiunea activităţii sportive şi nu numai, pentru că o sală polivalentă îţi oferă multe alte posibilităţi extra-sportive, mă refer la organizarea unor festivaluri şi alte evenimente culturale majore. Deci construcţia noii săli polivalente din Capitală este pe lista noastră de priorităţi şi cu siguranţă vom sprijini acest lucru. O Capitală europeană în anul 2020 trebuie să aibă o sală polivalentă de mari dimensiuni.AGERPRES: MTS a fost condus de-a lungul timpului de mari campioni ai României, pentru dumneavoastră este un dezavantaj că nu aţi practicat sport de performanţă?Ionuţ Marian Stroe: Nu, de ce? Nu cred că este un dezavantaj atâta timp cât înţelegi activitatea sportivă, atâta timp cât înveţi management sportiv şi eşti responsabilizat cu aceste lucruri, în mod obligatoriu trebuie să le dobândeşti. Evident că o experienţă sportivă ar ajuta în sensul acesta, în special în ceea ce priveşte relaţia cu lumea sportului.AGERPRES: Dumneavoastră practicaţi sport?Ionuţ Marian Stroe: Da, pot spune că sunt o persoană sportivă. Fac activitate fizică aproape zilnic, nu mă laud, dar aşa este. Fac alergare, exerciţii la sală şi aşa mai departe. În trecut, în vremea copilăriei, am practicat până la nivelul junioratului baschet şi puţin fotbal.AGERPRES: Ce ar însemna ca Universitatea Craiova să câştige titlul de campioană a României la fotbal după 29 de ani chiar în mandatul dumneavoastră ca ministru al Tineretului şi Sportului?Ionuţ Marian Stroe: Ar fi o bucurie imensă, pentru că Universitatea Craiova este echipa mea de suflet, însă ca ministru al Tineretului şi Sportului sunt obligat să tratez cu aceeaşi măsură toate cluburile din această ţară. Un titlu ar fi un cadou oferit de aceşti jucători comunităţii şi craiovenilor care aşteaptă de foarte mulţi ani să se întâmple. Eu cu siguranţă voi fi un craiovean fericit, mai ales că şi copiii mei practică fotbalul la Universitatea.AGERPRES: Aţi fi de acord să înmânaţi trofeul dacă Universitatea Craiova câştigă titlul?Ionuţ Marian Stroe: Dacă voi fi invitat de Liga Profesionistă de Fotbal, sigur. Eu sunt oricum un spectator fidel al partidelor care se desfăşoară pe "Ion Oblemenco". Sunt deţinătorul unor abonamente vechi de ani de zile, am locurile mele pe stadion. Recunosc că am făcut parte din galeria Universităţii Craiova în timpul liceului şi în studenţie. Îmi aduc aminte cu plăcere de deplasările pe care le făceam cu galeria Universităţii. Şi acum mă duc să văd meciurile Universităţii de acasă, iar uneori chiar şi în deplasare dacă sunt în apropiere. Să dea Dumnezeu să vină titlul că eu voi fi prezent oricum, în calitate de ministru sau de suporter rămâne să vedem.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)

