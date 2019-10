Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au impresionat pe aeroportul din Dubai. Ce haine și accesorii de lux au purtat

11:00

Miercuri, începând cu ora 12:30, Simona Halep o întâlnește pe Elina Svitolina în meciul 2 din grupele Turneului Campioanelor de la Shenzhen. După această dispută, Bianca Andreescu o ia în primire pe Karolina Pliskova, nu mai devreme de ora 14:00. Totuși, planează incertitudinea asupra stării fizice a canadiencei, fiind chiar posibil un abandon, în „stilul" Naomi Osaka. Simona Halep a făcut meciul anului cu Bianca Andreescu, din punctul de vedere al dorinței și al determinării incredibile. Ajutată și de intervențiile nenumărate ale lui Darren Cahill, întors oficial în loja româncei, Simona a profitat de problemele fizice invocate de canadiancă și bifează un mare succes. Andreescu a dominat destul de clar