Și-au pierdut singurul copil la Colectiv, iar la 52 de ani a rămas însărcinată! Cum arată fetița soților Bucă

Doi tineri din Vâlcea trăiesc o povste de dragoste interzisă! Motivul: părinții fetei. Partenerul ei susține că mama iubitei lui îi cere bani pentru a fi de acord cu relația lor. Alin are inima frântă de când iubita lui, în vârstă de 16 ani, ar fi fost obligată de către părinții ei să-i întoarcă spatele.