Pieton accidentat mortal pe DN11, în județul Bacău

13:10

O stradă din Târgu Jiu a fost „invadată”, marți, de… măgari. Proprietarul animalelor a fost găsit de polițiștii locali și amendat pentru că le-a lăsat libere. (VEZI ȘI: CATALIN MARUTA, NASUL UNUI CUPLU DE MAGARI) Polițiștii locali cu atribuții în domeniul liniștii și ordinii publice au sesizat, marți, că pe Strada Aviatorilor din municipiul Târgu Jiu […] The post „Invazie” de măgari pe Strada Aviatorilor din Târgu Jiu. Proprietarul animalelor a fost sancționat appeared first on Cancan.ro.