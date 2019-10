Simona Gherghe, mărturisire neașteptată. N-ai să crezi cu cine vorbește vedeta pe Whatsapp: ”Am sunat-o și am rugat-o să…”

15:20

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași trebuie să recupereze de la angajați 8.300 de seturi anuale de vouchere de vacanță. Voucherele, acordate în noiembrie anul trecut, urmează să fie recuperate de la angajații DGASPC, majoritatea întreţinători de persoane cu handicap. Data limită de returnare expiră pe 26 noiembrie, iar valoarea totală a […] The post Atenție, români: NU ați folosit voucherele de vacanță? Riscați să scoateți bani din buzunar appeared first on Cancan.ro.