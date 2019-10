''The Personal History of David Copperfield'', de Armando Iannucci, a primit 11 nominalizări la British Independent Film Awards

Filmul "The Personal History of David Copperfield", regizat de Armando Iannucci şi inspirat din romanul "David Copperfield" al scriitorului Charles Dickens, a primit miercuri cele mai multe nominalizări - 11 - la British Independent Film Awards (BIFA), informează Press Association.Acest lungmetraj, care a deschis ediţia din acest an a BFI London Film Festival, reprezintă o nouă ecranizare a celebrului roman clasic "David Copperfield", în care rolul principal este interpretat de actorul Dev Patel, protagonistul peliculei "Slumdog Millionaire". Această producţie cinematografică va concura, printre altele, la categoriile "cel mai bun film independent britanic", "cel mai bun scenariu", "cel mai bun actor în rol principal" (Dev Patel), "cel mai bun actor în rol secundar" (Hugh Laurie) şi "cea mai bună actriţă în rol secundar" (Tilda Swinton).Celelalte lungmetraje nominalizate la categoria "cel mai bun film independent britanic" sunt "Bait", "For Sama", "The Souvenir" şi "Wild Rose".Dev Patel va concura pentru trofeul categoriei "cel mai bun actor în rol principal" alături de Sam Adewunmi ("The Last Tree"), Tom Burke ("The Souvenir"), Kris Hitchen ("Sorry We Missed You") şi Josh O'Connor ("Only You").Sam Adewunmi a fost nominalizat şi la categoria "cel mai promiţător actor debutant", unde va concura cu fiica actriţei Tilda Swinton, Honor Swinton Byrne ("The Souvenir"), Lorn Macdonald ("Beats"), Roxanne Scrimshaw ("Lynn + Lucy") şi Vicky Knight ("Dirty God").La categoria "cea mai bună actriţă în rol principal" au fost nominalizate Vicky Knight ("Dirty God"), Renee Zellweger ("Judy"), Jessi Buckley ("Wild Rose"), Holliday Grainger ("Animals") şi Sally Hawkins ("Eternal Beauty").Hugh Laurie ("David Copperfield") va concura pentru premiul aferent categoriei "cel mai bun actor în rol secundar" alături de Chiwetel Ejiofor ("The Boy Who Harnessed The Wind"), Edilson Manuel Olvera Nunes ("Yuli - The Carlos Acosta Story"), Peter Mullan ("The Vanishing") şi Bluey Robinson ("Dirty God").Tilda Swinton ("David Copperfield") le va avea ca adversare în categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar" pe Jessica Barden ("Scarborough"), Ruthxjiah Bellenea ("The Last Tree"), Elizabeth Debicki ("Vita & Virginia") şi Julie Walters ("Wild Rose").Câştigătorii vor fi anunţaţi la cea de-a 22-a gală BIFA, ce va avea loc pe 1 decembrie la Londra. Ceremonia va fi prezentată de actriţa de comedie Aisling Bea. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dădârlat)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres