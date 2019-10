SĂNĂTATEA CLUJ - PETROLUL 0-7 // Flavius Stoican avertizează favoritele după calificarea în sferturile Cupei: „O să avem un cuvânt greu de spus”

18:50

În timpul meciului caritabil Brazilia - Israel 4-2, la care au luat parte legendele celor două naționale, Ricardo Kaka (37 de ani) a fost protagonistul unui moment amuzant.Fostul jucător de la AC Milan sau Real Madrid a fost avertizat de arbitrul Fernanda Colombo, doar pentru ca aceasta să-și creeze o amintire cu fotbalistul retras din activitate în urmă cu doi ani.Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. pic.twitter. ...