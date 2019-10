Gabriela Cristea a slăbit 14 kilograme. Cum a fost posibil. “Am încercat să…”

15:30

Tanzilya Bisembeyeva s-a născut în 1896 și a trăit în trei decenii. Femeia a murit la 123 de ani și a fost înmormântată în cimitirul familiei din Astrakhan, Rusia. Familia spune că longevitatea acesteia a constat în faptul că „nu a stat niciodată liniștită". A avut trei fii, zece nepoți și 25 de strănepoți în […]