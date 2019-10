Ruby plătește pentru greșelile din trecut. Artista a ajuns pe mâna medicilor

16:50

Schimbări la Antena 1! Cine revine la pupitrul Observatorului, începând de luni, 4 noiembrie. Mihaela Călin s-a cununat religios pe 7 octombrie 2018 cu Daniel Sava, bărbatul alături de care trăieşte o frumoasă poveste de dragoste. Nașii lor de cununie au fost Andreea Berecleanu și Constantin Stan. La nunta prezentatoarei TV au fost invitate multe […] The post Schimbări la Antena 1! Cine revine la pupitrul Observatorului appeared first on Cancan.ro.