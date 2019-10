Horoscop 31 octombrie 2019. Zodiile care au probleme în cuplu

18:10

Un pieton care a traversat neregulamentar a fost accidentat mortal, miercuri, pe DN11 în zona localității Oituz din județul Bacău. Potrivit polițiștilor, din cauza accidentului care a avut loc pe DN11, Onești-Târgu Secuiesc, la kilometrul 114, traficul rutier în zonă este îngreunat. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că circulația rutieră se […]