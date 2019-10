Ziua mondială a oraşelor

Organizaţia Naţiunilor Unite a desemnat data de 31 octombrie drept Ziua mondială a oraşelor, cu scopul de a promova interesul comunităţii internaţionale în procesul urbanizării şi de a da un impuls cooperării între state în găsirea de noi oportunităţi şi în abordarea provocărilor ridicate de urbanizare, contribuind totodată la o dezvoltare urbană durabilă în întreaga lume, potrivit https://unhabitat.org.Sub sloganul general ''Better City, Better Life'', tema zilei din 2019 este ''Changing the world: innovations and better life for future generations'', notează www.un.org. Tema din acest an presupune discuţii privind modul în care urbanizarea poate fi utilizată pentru a realiza o dezvoltare durabilă. Totodată, îşi propune să promoveze interesul comunităţii internaţionale de a implementa noua Agendă Urbană la nivel global şi de a consolida cooperarea între ţări pentru a veni în întâmpinarea oportunităţilor şi pentru a aborda provocările urbanizării în oraşe.Principalele obiective ale acestei zile sunt: creşterea gradului de conştientizare a modului în care inovaţiile digitale pot fi utilizate pentru furnizarea serviciilor urbane în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii şi, totodată, a mediului urban; relevarea noilor tehnologii care pot crea oraşe mai inclusive; prezentarea oportunităţilor de producere a energiei regenerabile în oraşe; explorarea modului în care noile tehnologii pot încuraja incluziunea socială în oraşe.Evenimentul principal este găzduit de oraşul Ekaterinburg, Federaţia Rusă şi este organizat în comun de ONU-Habitat, Guvernul Poporului Municipal din Shanghai şi Primăria oraşului Ekaterinburg.Ziua mondială a oraşelor a fost stabilită la 27 decembrie 2013, de către Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia A/RES/68/239, prin care acesta "a decis ca ziua de 31 octombrie să fie sărbătorită, începând din 2014, drept Ziua mondială a oraşelor, invitând statele lumii, sistemul ONU, în special Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (ONU-Habitat), organizaţiile internaţionale relevante, societatea civilă şi părţile interesate să observe şi să crească gradul de conştientizare a zilei".Prima propunere în vederea declarării unei zile mondiale a oraşelor a fost exprimată cu prilejul declaraţiei finale care a încheiat World Expo 2010, manifestare de amploare organizată în Shanghai, China, potrivit www.uclg.org. Tema generală sub care se desfăşoară această zi este ''Better City, Better Life'', în fiecare an fiind aleasă o sub-temă, fie pentru a arăta succesul urbanizării, fie în a aborda provocările specifice rezultate din urbanizare.Prima celebrare a Zilei mondiale a oraşelor a avut loc în Shanghai, China, la 31 octombrie 2014, şi a avut tema ''Leading Urban Transformations''. În 2015, tema s-a intitulat ''Designed to live together'', principalul eveniment având loc în Milano, Italia; în 2016 - ''Inclusive Cities, Shared Development'' a avut loc în Quito, Ecuador şi în 2017 - ''Innovative Governance, Open Cities'' - Guangzhou, China. În 2018, tema a fost ''Building Sustainable and Resilient Cities'' şi principalul eveniment a avut loc în oraşul Liverpool, Marea Britanie. Discuţiile au vizat impactul dezastrelor naturale asupra oraşelor şi faptul că fără investiţii semnificative în realizarea unor oraşe mai rezistente, catastrofele naturale ar putea avea, anual, un impact de trei ori mai mare din punct de vedere financiar asupra oraşelor, iar schimbările climatice ar putea împinge milioane de locuitori în sărăcie. În acest sens, guvernele trebuie să determine politici integrate coordonate care să promoveze zone urbane rezistente, oferind totodată sprijin guvernelor regionale şi locale. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Specificaţie foto din deschidere: Imagine cu zona comercială din oraşul chinez Changsha.

