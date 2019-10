Mihaela Constantinescu, ultimele cuvinte adresate fostului soţ, înainte să moară: „I-am spus că l-am iubit şi că…”

23:10

După mai multe luni în care s-a aflat în comă, fiind supravegheat de medici și avându-le alături pe soția sa – Simona Secrier – și pe fosta parteneră de viață, Mihaela, Mihai Constantinescu s-a stins din viață. Artistul a murit marți seară, la ora 19.00, în urma unui stop cardiorespirator, iar muzica românească se află […] The post IMAGINILE DURERII. Ziua în care România își ia adio de la Mihai Constantinescu appeared first on Cancan.ro.