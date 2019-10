Andreea Marin și Violeta, împreună la un eveniment monden. Ce frumoasă s-a făcut fiica vedetei

08:10

O întâmplare şocantă a avut loc la Casa Regală a Marii Britanii, regina Elisabeta a II-a a fost la un pas de moarte. Totul s-a petrecut aproape de răsărit, când aceasta a ieşit din Palatul Buckingham, să se plimbe. Una dintre gărzia crezut că Regina era un răufăcător şi s-a apropiat pentru a împușca intrusul. […] The post Regina Elisabeta a II-a, la un pas de moarte. Șoc la Casa Regală a Marii Britanii appeared first on Cancan.ro.