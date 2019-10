Un nou proiect de birouri în Bucureşti

16:00

De ce Pepco, care are afaceri de 1 mld. lei în România şi 250 de magazine, nu lucrează cu niciun producător român? Autor: Cristina Rosca Postat la 30 octombrie 2019 2 afişări Discounterul polonez Pepco, care are peste 1.700 de magazine în 11 ţări, nu are niciun furnizor local în por­to­foliu deoarece producătorii români nu au capacitatea de a livra comenzile cerute de retailer. „Nu lucrăm cu furni­zori români deoarece ei nu au ca­pa­citatea de pro­duc­ţie necesară pentru noi. Vorbim de co­menzi...