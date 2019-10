Pentru pasionatul de cultură – o vacanță în Istanbul! (PUBLICITATE)

11:40

HBO a confirmat apariția House of Dragon, un serial în care vor fi relatate evenimentele care au avut loc cu 300 de ani înaintea celor din Games of Thrones. Platforma de streaming HBO a anunțat, marți, că a comandat 10 episoade din House of Dragon, o serie inspirată din cartea Fire & Blood care va […] Post-ul Vești bune pentru fanii Game of Thrones! Serialul revine cu povestea The House of Dragon apare prima dată în Libertatea.