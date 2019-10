Adriana Bahmuțeanu, revoltată după moartea lui Mihai Constantinescu: „Niște doamne chiar blamează”

09:00

Specialiștii INML au descoperit ADN-ul Alexandrei Măceșanu în urma analizării fragmentelor osoase ridicate din cuptorul improvizat de Gheorghe Dincă, "Monstrul din Caracal", însă Alexandru Cumpănașu și familia acesteia au sperat că adolescenta ar putea fi, încă, în viață. S-a vehiculat ipoteza conform căreia atât Alexandra, cât și Luiza Melencu, ar fi fost "plasate" unei rețele […]