Profesorul Melvin Fitting - Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti

Profesorul Melvin Fitting, unul dintre cei mai mari specialişti contemporani în logică matematică, cadru didactic emerit la City University şi la Lehman College din New York, a primit joi distincţia de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti pentru întreaga sa activitate didactică şi ştiinţifică.Titlul, decernat în cadrul unei ceremonii în Sala "Constantin Stoicescu" a Palatului Facultăţii de Drept, a fost acordat la propunerea Facultăţii de Matematică şi Informatică şi a Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti.Potrivit universităţii, profesorul Fitting este o personalitate prestigioasă a comunităţii ştiinţifice internaţionale, care a marcat "în mod semnificativ" domeniul logicii contemporane şi al filosofiei logicii."Se poate observa cu uşurinţă în cariera profesorului Fitting o combinaţie de aur de matematică (logică), informatică şi filosofie, care este în prezent o adevărată măsură de autentică interdisciplinaritate, care creşte din nevoile de a aborda probleme foarte complexe din ştiinţă", a subliniat, în Laudatio, rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru.Profesorul Melvin Fitting, care s-a autodefinit drept un logician, a vorbit autoironic despre preocupările sale în diverse domenii, care l-au condus la filosofie."Ceea ce fac logicienii este să furnizeze instrumentele pentru a face cât mai inteligibil subiectul despre care vorbesc. Dacă crezi că ai făcut-o bine, poate nu ai fost destul de precis sau poate nu ai înţeles ceea ce spuneai, dar măcar instrumentele pot fi furnizate. Deci, ceea ce fac eu de mulţi ani e să dezvolt o varietate de logici, examinarea interconexiunilor între ce am făcut eu şi ce au făcut alţii. Într-un fel sunt încă un outsider. Instruirea mea a fost în matematică, munca mea de mai târziu a fost în informatică, nu sunt instruit în filosofie, deci când merg să vorbesc la diferite conferinţe simt că orice absolvent de acolo ştie mai multă filosofie decât mine. Simt asta, pentru că, de fapt, este adevărat, sunt un amator", a spus profesorul american.Fost student al renumitului profesor Raymond M. Smullyan, alături de care a coautorat mai multe lucrări ştiinţifice, profesorul Melvin Fitting s-a dovedit, de-a lungul unei cariere de peste 50 de ani, o personalitate excepţională atât în domeniul cercetării, cât şi în activitatea didactică. Cariera lui s-a bazat pe abordarea interdisciplinară a trei domenii fundamentale: logică matematică, ştiinţa calculatoarelor şi filosofie.Interesul larg şi aprecierea internaţională de care se bucură opera profesorului Fitting sunt dovedite de numeroasele premii pe care le-a primit, dar şi de alegerea sa într-o serie de asociaţii prestigioase de profil. Printre acestea se distinge în mod deosebit Premiul Herbrand, care i-a fost decernat în anul 2012 pentru munca de pionierat pe care a depus-o în ştiinţa calculatoarelor şi logică.Melvin Fitting a făcut parte, printre altele, din Association for Computing Machinery, Association for Symbolic Logic şi din Comitetul executiv al Association for Symbolic Logic. Totodată, a fost editor şi membru în comitetul de redacţie al mai multor publicaţii recunoscute, între care, Journal of Logics and their Applications (ifCoLog) Journal of the IGPL; Studia Logica; Notre Dame Journal of Formal Logic; Journal of Logic and Computation şi Journal of Applied Logic.Preocupările sale de cercetare s-au materializat într-un număr semnificativ de lucrări ştiinţifice care i-au adus recunoaşterea internaţională şi l-au transformat într-o voce cu autoritate în domeniul logicii matematice. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Universitatea din București‎ / Facebook

