Pieţele Matache şi Domenii din Capitală au introdus sistemul în care în care clienţii pot plăti cu cardul la tarabe

Contrabanda cu ţigări a scăzut la un record istoric Autor: Teona Tomoiaga Postat la 31 octombrie 2019 4 afişări Pentru prima dată în ultimul deceniu, piaţa neagră a ţigaretelor a scăzut sub 11% din totalul consumului, arată un comunicat al Novel remis MEDIAFAX. Potrivit cercetării, comerţul ilegal cu ţigarete s-a redus abrupt în septembrie la 10,5%, cu 3,2 p.p. mai puţin faţă de iulie. • „Contrabanda cu ţigarete înregistrează cel mai scăzut nivel din 2008, anul în care compania Novel Reasearch a...