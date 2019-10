Bianca Drăgușanu divorțează! “M-am săturat să fiu bătută!”

09:40

Totul e de jucat în această zi în Grupa Roșie de la Shenzhen! Cele patru tenismene păstrează șanse egale de calificare în semifinale, datorită victoriei incredibile obținută de Kiki Bertens împotriva liderei mondiale Ashleigh Barty. De la ora 12:30 se va disputa meciul Barty – Kvitova, iar după 14:00, Bencic și Bertens „închid” Grupa Roșie. […] The post Semifinalistele Turneului Campioanelor din Grupa Roșie se DECID ASTĂZI! appeared first on Cancan.ro.