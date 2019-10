Fostul agent şi fotograf al lui Banksy dezvăluie imagini inedite din timpul colaborării cu artistul

15:30

Carmen Uscatu, una dintre fondatoarele Asociaţiei "Dăruieşte Viaţă", a declarat, joi, că intenţionează să transforme Spitalul Marie Curie în cel mai modern spital de copii din România, dotat la standarde europene.Ea a anunţat că pe 9 noiembrie va sosi o echipă de specialişti din Franţa şi urmează să se decidă masterplanul pentru acest spital în care vor fi trataţi toţi copiii care au nevoie de condiţii decente."Până acum presa ne-a întrebat mereu cu ce ne-au ajutat autorităţile şi pentru că nu ne-au ajutat cu nimic am răspuns de fiecare dată 'am vrea să nu ne încurce autorităţile în ceea ce facem'. Mesajul nostru este următorul: dacă autorităţile îşi propun totuşi, vreodată, să sprijine acest proiect, am vrea să o facă în mod legal, am vrea, de asemenea, să se consulte cu noi, pentru că noi suntem cei care facem acest masterplan al spitalului Marie Curie, prin care să-l transformăm în cel mai modern spital de copii din România şi care va fi la standarde europene", a spus Carmen Uscatu într-o conferinţă de presă.Ea a spus că "nu poţi face medicină de secol XXI pe o infrastructură de secolul trecut"."Vrem să facem din Marie Curie un spital la standarde europene, pentru că nu poţi face medicină de secol XXI pe o infrastructură de secolul trecut. Acest masterplan la care lucrăm împreună cu medicii, împreună cu arhitecta noastră şi împreună cu specialiştii din străinătate constă în refacerea de la zero a spitalului Marie Curie", a mai spus Carmen Uscatu.Cealaltă fondatoare a asociaţiei, Oana Gheorghiu, a explicat că se doreşte construcţia unei clădiri care să fie interconectată cu actualul spital Marie Curie, pentru a nu fi oprită activitatea actualelor secţii care se ocupă de copiii bolnavi de cancer."Ne propusesem să renovăm spitalul Marie Curie, clădirea existentă, dar în noiembrie 2018 a apărut o hotărâre de Consiliu General prin care Primăria se angaja să aloce 13 milioane de euro pentru a consolida spitalul Marie Curie. (...) Astăzi suntem la un an distanţă şi nici măcar un fir de praf nu s-a mişcat în actuala clădire a spitalului. Stând cu medicii la masă ne-am dat seama că ei nu-şi pot opri activitatea, chiar dacă noi am strânge bani să consolidăm, că nu îşi pot înjumătăţi secţiile, pentru că asta ar însemna o renovare aşa cum trebuie (...), aşa încât cea mai bună soluţie care a reieşit din discuţia asta (...) a fost aceea de a construi o clădire pe care s-o interconectăm cu clădirea care este deja ridicată şi la care acum se realizează instalaţiile, compartimentele şi faţada", a declarat Oana Gheorghiu.Ea a arătat că Primăria, în loc să aloce fondurile promise pentru refacerea spitalului, a ales "să arunce cu noroi" într-o iniţiativă a cetăţenilor."Aşa că da, noi facem un spital, de fapt refacem un spital - Marie Curie, care şi el e un spital donat de statul polonez - iată, statul român nu a făcut mare lucru din spitalul acesta. Să nu uităm, Primăria Capitalei promisese aceşti bani. N-a vorbit doamna primar absolut deloc despre acest lucru - a decis că trebuie să arunce cu noroi într-o iniţiativă a oamenilor simpli şi normali care au înţeles că aşa nu e mai poate în ţara asta", a mai spus Oana Gheorghiu.Carmen Uscatu a vorbit şi despre o convorbire pe care a avut-o cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, referitoare la banii strânşi pentru construcţia acestui spital."Primul reproş a fost că am strâns banii în Asociaţia "Dăruieşte Viaţă" şi că nu am donat aceşti bani spitalului Marie Curie pentru a face licitaţie. Da, am strâns bani pentru Marie Curie, iar în 'Dăruieşte Viaţă' îi administrăm cu transparenţă şi eficient. Da, statul român nu de banii noştri are nevoie, statul român are nevoie de oameni competenţi, pentru că ei au suficienţi bani ca să construiască spitale. Din păcate, până acum nu au demonstrat că pot", a afirmat Carmen Uscatu. AGERPRES/(A,AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)