Primele imagini cu bebelușul Christinei ICH! Iubita lui Alexandru Pițurcă l-a prezentat pe micuț pe contul personal de socializare

10:10

Week-end-ul care urmează se anunță a fi unul incendiar având în vedere derby-urile care sunt programate în campionatele de top din Europa și nu numai. Vom analiza atent partidele și zilele următoare vom veni în sprijinul vostru cu cele mai bune ponturi pentru profit. Nu neglijăm însă nici oferta de astăzi. Chiar dacă nu este […] The post Ne pregătim de un week-end fierbinte » Pariurile Zilei pentru profit de astăzi sunt aici! appeared first on Cancan.ro.