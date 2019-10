Gabriela, studenta la Medicină moartă pe Transfăgărășan, ar fi pierit încercând să fugă de trei violatori! Tatăl fetei, acuzații terifiante: ”Au drogat-o, au profitat toți trei de ea!”

17:50

John F. Kennedy, fost preşedinte al Statelor Unite, a avut o relaţie cu actriţa Audrey Hepburn, în 1954, pe când el era senator şi căsătorit cu Jackie, iar ea era singură şi recent premiată cu Oscar pentru rolul din „Vacanţă la Roma”, povesteşte scriitorul Christopher Andersen în cartea „Jack and Jackie: Portrait of an American marriage”.