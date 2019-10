Anunț de ultimă oră de la meteorologi! Prognoza meteo pentru 1 noiembrie

15:50

Un gorjean în vârstă de 41 de ani este bănuit că distribuia pe internet imagini pornografice cu copii cu vârste cuprinse între 2 şi 14 ani. Bărbatul a fost arestat preventiv pe 30 de zile. Polițiștii din Gorj și procurorii DIICOT au reţinut un bărbat de 41 de ani, din comuna Bâlteni, bănuit de pornografie […] The post Gorjean care distribuia imagini pornografice cu copii, arestat appeared first on Cancan.ro.