Amalia Năstase, mesaj transmis de la pupitrul Știrilor Pro TV, prezentate seara, de obicei, de Andreea Esca

Oana Sârbu are 51 de ani, dar nu-și arată deloc vârsta. Actrița, care și-a câștigat popularitatea după ce a dat viață personajului Dana din filmul "Liceenii", a reușit să își mențină silueta cu disciplină, sport și renunțând la carne. Iar în prezent arată de nota 10, chiar dacă nu a apelat la niciun tratament specific. […]