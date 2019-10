Scriitor: John F. Kennedy a avut o relaţie cu actriţa Audrey Hepburn

John F. Kennedy, fost preşedinte al Statelor Unite, a avut o relaţie cu actriţa Audrey Hepburn, în 1954, povesteşte scriitorul Christopher Andersen în cartea „Jack and Jackie: Portrait of an American marriage”.

