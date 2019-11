Filipine: 19 morţi după ce un camion a căzut într-o râpă

20:40

Cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional "Mihail Sebastian", a debutat, joi, la Brăila, în prezenţa oficialilor Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (FCER) şi a mai multor personalităţi ale lumii academice, culturale, artistice, precum şi ale autorităţilor locale.Evenimentul a fost deschis de Lucian Sabados, directorul Teatrului "Maria Filotti Brăila, cel care a pus bazele festivalului, devenit ulterior de anvergură internaţională, la iniţiativa preşedintelui FCER, dr. Aurel Vainer."Lucrurile s-au petrecut încă de la început într-un cadru extrem de generos, firesc, natural frăţesc, cald şi cred că i-ar fi plăcut enorm acestui uriaş scriitor. (...) Este un festival care are foarte mulţi iubitori. Mihail Sebastian este al doilea autor român ca număr de reprezentaţii şi ca extensie în toată ţara, în toate teatrele din România, după Caragiale", a subliniat Lucian Sabados.Opera lui Mihail Sebastian a intrat în istoria literaturii române, şi chiar în istoria României, a declarat preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer, în deschiderea manifestării."Noi, în iudaism, avem multe valori şi principii, dar două mi se par extrem de importante şi potrivite pentru acest moment: memorie şi recunoştinţă. Nu uităm! Aşadar nu-l uităm pe Sebastian, cel care la 38 de ani s-a retras din viaţa noastră nevoit, omorât de un accident, şi care a lăsat totuşi o moştenire extraordinară. După atâţia ani, Sebastian se joacă în ţară şi în străinătate, iar noi îi aducem un omagiu, îl păstrăm în memoria noastră şi, de asemenea, credem că merită toată recunoştinţa noastră, a oamenilor simpli, a oamenilor de cultură, a oamenilor de teatru. (...) Sebastian a rămas în memoria noastră, a evreilor, dar şi a poporului român prin bogăţia de idei şi de simţăminte pe care le degajă fiecare piesă a lui. (...) Noi, astăzi, creăm un moment de istorie vie. Noi aducem în actualitatea contemporană evenimentele de altădată, istoria, astfel că Mihail Sebastian a intrat în istoria literaturii române, şi chiar în istoria României, prin opera lui, şi încercăm să o facem cât mai vie prin această diversitate din programul festivalului nostru. Este o noutate că avem o participare artistică diversă. (...) Din opera lui Sebastian s-au inspirat mulţi", a arătat preşedintele FCER.Directorul Departamentului Cultură al FCER, Robert Schorr, organizator al evenimentului, a "dezvăluit un secret" din programul festivalului. "Îl cunosc pe domnul Sabados ca pe un manager deosebit, dar, sâmbătă, publicul îl poate vedea în postura de jazzman, un foarte bun pianist, într-un spectacol foarte apreciat, împreună cu actriţa Claudia Motea, cu care colindă deja ţara, spectacol intitulat "Te-ai gândit vreodată"? (...) Noi încercăm împreună ca, de la an la an, să oferim o varietate cât mai mare de tipuri de evenimente şi de cât mai bună calitate", a spus Robert Schorr.Brăila are personalităţi care trebuie respectate, a subliniat primarul municipiului, Viorel Marian Dragomir. "Orice festival costă, dar când vorbim de cultură nu mai trebuie să luăm în considerare banii care se cheltuie. Banii se cheltuie oricum, cultura rămâne, renumele unui festival trebuie să meargă mai departe. Astăzi suntem la a VII-a ediţie. (...) Îmi pare rău că nu am cunoscut-o şi eu pe Maria Filotti, spre deosebire de domnul Vainer. Îmi pare rău că nu am putut să fiu iniţiatorul acestui festival, dar mă bucur că sunt cel care îl continuă. Îmi doresc să ne vedem la cât mai multe ediţii", a afirmat edilul.Personalitatea dramaturgului, criticului, jurnalistului, publicistului Mihail Sebastian a fost evocată, în cadrul evenimentului, de prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei "Carol I", membru corespondent al Academiei Române, de către Nadia Ustinescu, preşedintele Comunităţii Evreilor din Brăila, precum şi de către Aurora Caravasile, consilier pentru minorităţi în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale."Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a sprijinit acest festival care îl redă pe scriitorul şi pe omul de cultură Mihail Sebastian şi din perspectiva comunităţii evreieşti. (...) Am sprijinit acest festival de la Brăila cu gândul că, într-adevăr, recuperăm şi redăm publicului o mare personalitate a culturii evreieşti şi româneşti, un om cu o identitate complexă 'de evreu, român şi om de la Dunăre'", a declarat Aurora Caravasile, care a transmis mesajul secretarului de stat din Ministrul Culturii, Irina Cajal."Brăilenii se bucură de emoţii deosebit de profunde, pentru că avem oameni speciali care ştiu să dăruiască mult. Avem brăileni cultivaţi, care se bucură de orice moment de glorie, de trăire, de emoţie", a arătat la rândul său Nadia Ustinescu.Importanţa Festivalului "Mihail Sebastian" în peisajul cultural românesc şi internaţional a fost subliniată de către Jose Iacobescu, preşedintele Forumului B'nai B'rith România. "Acest eveniment a crescut, a devenit prestigios. Cred că Brăila, prin ceea ce face acum, prin acest festival, poate să spună cu plăcere şi cu bucurie că este în fruntea multor oraşe din România, iar perseverenţa organizatorilor de a trece în fiecare an printr-o nouă treaptă este deosebit de valoroasă", a arătat oficialul organizaţiei internaţionale.Au primit cu acest prilej, din partea preşedintelui FCER, Medalia de onoare "Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România" Camelia Chiriac reprezentant al Direcţiei Cultură, Învăţământ, Sport şi Turism din Primăria Municipiului Brăila, şi consilierul din Ministerul Culturii, Aurora Caravasile.Demarat în 2013, la Brăila, oraşul natal al lui Sebastian, la iniţiativa preşedintelui FCER, Aurel Vainer, festivalul care se desfăşoară anul acesta în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie, a reunit de-a lungul anilor mari nume ale culturii şi societăţii academice.Începând cu 2017, manifestarea, organizată de Departamentul de Cultură, Artă şi Media al FCER, a dobândit un caracter internaţional, având participanţi din ţara noastră, Israel, Republica Moldova, Germania, Canada, Franţa, Argentina şi Portugalia.După deschiderea oficială, care a avut loc în Foaierul "Mihail Sebastian" al Teatrului "Maria Filotti", actorii Cristina Deleanu şi Eugen Cristea au susţinut un "Remember Mihail Sebastian". Seara a continuat, în Sala Mare a teatrului, cu recitalurile corurilor "Hazamir" şi "Macabi", cu spectacolul de dansuri "Fetele lui Tevie" susţinut de formaţia "Haverim", încheindu-se cu un concert de muzică evreiască al Bucharest Klezmer Band.Teatrele "Mihai Eminescu" din Botoşani şi "Bacovia" din Bacău vor prezenta, de la ora 18,00, la Teatrul "Maria Filotti", în zilele de 1, respectiv 2 noiembrie, spectacolele "Zeul măcelului" în regia lui Erwin Şimşensohn şi "Steaua fără nume" - regia: Gheorghe Balint.O secţiune specială a festivalului este cea intitulată "Muzică şi poezie". Pe data de 2 noiembrie, în Sala Studio, de la ora 16,00, artiştii Alexandrina Chelu şi Florian Chelu Madeva din Oradea vor interpreta sonete muzicale pe versurile unor poeţi români de origine evreiască, după care actriţa Claudia Motea va recita câteva poeme deosebite, acompaniată la pian de Lucian Sabados, directorul Teatrului "Maria Filotti".Teatrul "Karov" a venit din Tel Aviv cu primul act al piesei "Ultima oră" (în limba română), prezentat vineri la ora 17,00, în Sala Studio, invitat special fiind actriţa Geni Brenda Vexler de la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti.În cadrul festivalului va avea loc şi o masă rotundă despre viaţa şi opera lui Mihail Sebastian, găzduită de Sala de Conferinţe Muzeul Brăilei "Carol I" sâmbătă, la ora 10,00.Proiectul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România beneficiază de sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Primăriei Municipiului Brăila, Consiliului Judeţean Brăila, Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, Teatrului "Maria Filotti" Brăila, Muzeului Brăilei "Carol I", Comunităţilor Evreilor din Bucureşti şi din Brăila, The American Jewish Joint Distribution Committee România, Fundaţiei Caritatea, Supercom S.A., Borsec, Tuborg, Coca Cola HBC Romania.Programul complet poate fi consultat pe pagina de Facebook.com/FederaţiaEvreilor, pe site-ul Muzeului Brăilei "Carol I". AGERPRES / (A - autor: Cătălina Matei, editor: Marius Frăţilă) Sursa foto: Federația Comunităților Evreiești din România - pagina oficială / Facebook