Şeful de campanie al prezidenţiabilului USR-PLUS: Fac apel la Orban să nu mai inducă ideea că ar putea să nu existe un tur doi al alegerilor

18:30

Cartea biografică "Jack and Jackie: Portrait of an American Marriage", scrisă de Christopher Andersen şi publicată pentru prima dată în anul 1997, va fi relansată în format eBook şi va conţine informaţii necuprinse în varianta iniţială. Andersen a scris biografiile unor celebrităţi precum Mick Jagger, prinţesa Diana şi Hillary Clinton şi oferă o nouă perspectivă asupra infidelităţii lui Kennedy. La mai multe decenii de la asasinarea lui, noi informaţii despre multiplele relaţii pe care le-a avut...