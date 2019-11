Tenis: Djokovic şi Nadal, calificaţi în sferturile de finală la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris

09:00

În perioada 1-2 noiembrie, în Piaţa George Enescu, iubitorii de folk şi rock din Capitală au din nou prilejul de a se bucura de atmosfera şi muzica folk de cea mai bună calitate în cadrul Galei "Folk You! Florian Pittiş" 2019, ediţia a IX-a, potrivit unui comunicat al organizatorilor.Cele mai bune voci din folk şi cele mai bune trupe rock, dar şi multe alte nume sonore ale muzicii româneşti, printre care Cristi Minculescu, Viţa de Vie, Mircea Baniciu, Alina Manole, Andrei Păunescu, Vali Boghean sau Alex Calancea vor urca pe scena Galei "Folk You! Florian Pittiş" pentru a-i încânta pe spectatori cu numeroase balade, piese de folk mixat cu rock alternativ, pop, folclor şi jazz.Programul ediţiei din acest an cuprinde peste 15 concerte de înaltă ţinută, iar accesul publicului este liber.Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB în parteneriat cu Asociaţia On Air - Event Management şi Mişcarea de Rezistenţă.Mai multe informaţii despre programul evenimentului sunt disponibile pe arcub.ro precum şi pe pagina de Facebook - Gala Folk You! Florian Pittiş.* Biblioteca Metropolitană Bucureşti invită publicul bucureştean de toate vârstele, să petreacă în compania cărţilor încă o noapte albă, plină de activităţi menite să transforme simpla vizită la bibliotecă într-o experienţă culturală inedită, arată un comunicat al BMB. Foto: (c) Alex Tudor / AGERPRES FOTOAflată la cea de-a VIII-a ediţie, Nocturna Bibliotecii se va desfăşura vineri, 1 noiembrie, începând cu ora 18.00, în trei dintre filialele Bibliotecii Metropolitane Bucureşti: Sediul Central "Mihail Sadoveanu", Filiala "Dimitrie Cantemir" şi Filiala "George Coşbuc", un adevărat periplu cultural distractiv care provoacă vizitatorii să-şi mai etaleze pentru o noapte frumoasele costume de Halloween, arată comunicatul citat.Mai multe detalii legate de programul evenimentelor găsiţi pe www.bibmet.ro, pe paginile de Facebook ale filialelor şi în documentul ataşat.Biblioteca Metropolitană Bucureşti este o reţea de biblioteci, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului Bucureşti publice, care facilitează accesul la informare şi lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziţia publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureştiului, BMB contribuie activ la îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii.* Duminică, 3 noiembrie, de la ora 19.00, are loc Ateneul Român un concert aniversar, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului, informează un comunicat al Ambasadei Republicii Federale Germania.Cu prilejul amintit, Orchestra Filarmonicii Altenburg Gera va susţine o serie de concerte în România. Turneul se desfăşoară sub patronajul ambasadorului Republicii Federale Germania în România, Cord Meier Klodt, şi al ambasadorului României în Republica Federală Germania, Emil Hurezeanu, fiind finanţat de către Însărcinatul Guvernului Federal pentru Cultură şi Media.Concertul aniversar de la Bucureşti îl va avea ca dirijor pe Laurent Wagner, director general muzical, iar ca solist pe Mircea Marian. În program se află Concertul pentru violoncel şi orchestră de Dan Dediu, în primă audiţie, şi Simfonia nr. 1 în do minor op.68 de Johannes Brahms.Biletele vor fi puse în vânzare la casa de bilete a Filarmonicii "George Enescu", face cunoscut comunicatul citat. AGERPRES / (Documentare - Mariana Zbora - Ciurel, editor: Suzana Cristache Drăgan, editor online: Daniela Juncu)