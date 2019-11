Dacian Cioloș: „Doamna Dăncilă nu mai are legitimitate politică să desemneze comisarul european”

Liderul PLUS Dacian Cioloș susține că desemnarea unui comisar european din partea României nu poate fi făcută decât de noul guvern, cu acordul președintelui. "E o situație inedită. Noi avem un guvern demis, care nu mai are legitimitatea politică să desemneze un comisar. Avem o procedură administrativă, primul-ministru e cel care semnează scrisoare de desemnare, […] Post-ul Dacian Cioloș: „Doamna Dăncilă nu mai are legitimitate politică să desemneze comisarul european” apare prima dată în Libertatea.

