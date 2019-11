Polițișt din Craiova, arestat după ce a întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 13 ani

20:50

Cristina Ich a dezvăluit câte kilograme a slăbit la doar o săptămână după ce l-a născut pe fiul ei, Noah Alexandru. Mai mult, carismatica vedetă s-a filmat în sutien și a făcut publice imaginile în care i se vede perfect abdomenul. Partenera de viață a lui Alexandru Pițurcă a făcut vorbit despre momentele delicate din […] The post Cristina Ich a dezvăluit câte kilograme a slăbit la doar o săptămână după ce l-a născut pe fiul ei. S-a filmat în sutien appeared first on Cancan.ro.