Accident înfiorător provocat de un polițișt din Botoșani! Medicii nu au putut să salveze victima

22:50

După un mariaj care a durat doar trei luni, Bianca Drăgușanu și soțul ei au decis să își spună ”Adio”. La scurt timp după ce s-a aflat că unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz s-a destrămat, Cătălin Botezatu a făcut mărturisiri explozive. Celebrul designer a vorbit deschis despre divorțul blondinei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 […] The post Bote, declarații în super-exclusivitate despre divorțul Biancăi: “A luat cea mai bună decizie! Nicio femeie nu trebuie să fie lovită… Acel bărbat este o brută!” appeared first on Cancan.ro.