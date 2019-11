Replici halucinante ale unei profesoare din Suceava pentru un elev: Eşti tănău, tu nu ştii ce-i cu tine şi te urăsc, efectiv

10:30

„PSD a alocat în acest an doar 3,85% din PIB pentru educaţie, dar a cerut 6% din PIB de la PNL, în timpul audierilor de miniştri. Ipocrizia şi dublul limbaj al PSD nu au margini: în timp ce în comisii cereau miniştrilor desemnaţi ceea ce ei nu au făcut, am primit răspunsul oficial la o interpelare înaintată Ministerului de Finanţe. Am întrebat dacă guvernul PSD avea în vedere alocarea a 6% din PIB pentru educaţie, iar răspunsul este clar şi limpede... 3,85% pentru educaţie în 2019”, a afirmat Fl...