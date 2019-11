Puii congelaţi din TIR-ul ars pe A2, încărcaţi într-o căruţă de localnici şi duşi acasă

23:00

Cazul colonelului de la ISU care a părut că înjură morții în timpul intervenției de la Colectiv a intrat de câteva zile în atenția anchetatorilor. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a obținut informații exclusive legate de dosarul Parchetului instanței supreme, care a ajuns, cu doar câteva zile înainte de comemorarea a patru ani de […] The post Amănunte oripilante apar în dosarul pompierului care a înjurat morții de la ”Colectiv”! Procurorii au fost scandalizați când… appeared first on Cancan.ro.