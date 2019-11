Antonia, mesaj sfâșietor pentru Alex Velea, care este în cursa de la Asia Express. Ce a transmis cu lacrimi în ochi artista

08:50

Postul Crăciunului este unul dintre cele mai importante posturi din an, iar în 2019, acesta va începe la jumătatea lunii noiembrie. Potrivit Bisericii, în Postul Crăciunului, credincioșii postesc și se roagă pentru sănătate și bunăstare. Potrivit calendar ortodox, Postul Crăciunului 2019 începe abia vineri, 15 noiembrie și se termină pe 24 decembrie. Când începe Postul […]