AEP, despre finanţarea alegerilor: Totatul contribuţiilor candidaţilor este de 40 de milioane de lei / Cine se află pe primul loc

15:10

„În momentul de faţă, pe lângă cei 225 de parlamentari care sunt în grupurile care susţin învestirea Guvernului, cu care am semnat acorduri sau am stabilit înţelegeri, pe lângă cei 225 de parlamentari, sunt încă 11 parlamentari cu care am discutat personal şi mi-au confirmat într-un procent destul de mare faptul că vor fi prezenţi la votul de învestire a Guvernului”, a afirmat Ludovic Orban, vineri la sediul PNL din Modrogan, întrebat cum comentează faptul că senatorul UDMR Attila Lazslo a spus...