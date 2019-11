Halep părăsește Turneul Campioanelor pentru al patrulea an la rând după faza grupelor!

11:30

O tragedie de nedescris a avut loc joi noaptea, la Cârtişoara, unde o femeie în vârstă de 30 de ani şi fiul ei de 7 ani şi-au pierdut viaţa. Medicii de pe ambulanţă şi smurd au făcut eforturi pentru a-i stabiliza pe cei doi, însă fără niciun rezultat. Femeia se numeşte Antonie Angelica şi se […] The post Ea este Angelica, tânăra mamă de 30 de ani, care a murit în accidentul de pe Transfăgărăşan împreună cu fiul ei de 7 ani appeared first on Cancan.ro.