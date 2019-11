Asia Express. Gina Pistol, după ce l-a părăsit două luni pe Smiley: ”De obicei, în vacanțe, nu mă complic!”

12:50

Imagini halucinante au apărut în mediul online după ce TIR-ul ars pe A2 a fost asaltat de localnici. Puii congelaţi au fost încărcaţi în căruţă de aceștia şi duşi acasă. Vineri de dimineaţă pe marginea A2, localnicii au venit cu mic cu mare la locul în care cu o noapte înainte un TIR s-a răsturnat […] The post Puii congelaţi din TIR-ul ars pe A2, încărcaţi într-o căruţă de localnici şi duşi acasă appeared first on Cancan.ro.