Ce veste pentru viitorii șoferi! Se schimbă regula: cum poți acum să-ți iei permisul

13:50

Fostul portar Iuliu Uţu a murit vineri dimineaţa, la vârsta de 83 de ani, a anunţat clubul de fotbal Dinamo pe pagina sa de Facebook. "A murit Iuliu Uțu. Dumnezeu să-l odihnească! Fostul portar dinamovist Iuliu Uțu, component al echipei cu care Dinamo a câștigat patru titluri consecutive de campioană a României, din 1962 în […]