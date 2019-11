FCSB a intrat în Lumea Virtuală de pe Betano!

20:00

Simona Halep (5 WTA, 28 de ani) a fost învinsă de Karolina Pliskova (2 WTA, 27 de ani), scor 0-6, 6-2, 4-6, și s-a oprit în faza grupelor la Turneul Campioanelor.Semifinalele de la Shenzhen sunt Elina Svitolina (8 WTA) - Belinda Bencic (7 WTA) și Ashleigh Barty (1 WTA) - Karolina Pliskova (2 WTA). „Nu am jucat cel mai bun tenis al meu. După primul set pierdut, am fost aproape de ea la toate capitolele. Am revenit în meci și am fost foarte aproape să întorc soarta. ...