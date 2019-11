Unul dintre cei mai prolifici traficanţi de fiinţe umane din lume, arestat în Brazilia

20:40

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări vineri că "ştie exact" cine este noul şef al grupării Stat Islamic, succesor al lui Abu Bakr al-Bagdadi şi a cărui identitate nu este clară încă, relatează AFP.Stat Islamic "are un nou şef. Ştim exact cine este", a scris liderul de la Casa Albă pe Twitter, fără a oferi mai multe detalii.ISIS has a new leader. We know exactly who he is!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019 Gruparea Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderul său Abu Bakr al-Bagdadi, ucis într-o operaţiune americană în nordul Siriei, şi a anunţat desemnarea lui Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi ca succesor, ameninţând SUA că va răzbuna această moarte.Acest nume a fost rar menţionat printre potenţialii succesori ai lui al-Baghdadi."Nu ştim mare lucru despre el, cu excepţia faptului că este principalul judecător al SI şi că a condus Autoritatea Sharia (legea islamică)", a spus pentru AFP Hisham al-Hashemi, un expert irakian în Stat Islamic.În acelaşi timp, coordonatorul antiterorism al Departamentului de Stat, Nathan A. Sales, a spus vineri că SUA îl analizează pe noul lider al SI, pentru a stabili rolul său în grupare şi de unde provine, potrivit Reuters."De fiecare dată când există o tranziţie la conducere într-o organizaţie teroristă, vrem să ne asigurăm că avem cele mai noi informaţii necesare pentru a putea combate ameninţarea", a declarat el într-un briefing de presă.Totodată, raportul anual privind terorismul al Departamentului de Stat, făcut public vineri, arată că prezenţa globală a Statului Islamic a continuat să se extindă în 2018 prin reţele şi afiliaţi, deşi administraţia Trump a declarat înfrângerea grupării jihadiste în Siria şi l-a ucis recent pe al-Baghdadi, potrivit Reuters.Tacticile teroriste şi folosirea de tehnologii au evoluat de asemenea în 2018, în timp ce combatanţi experimentaţi în războaie, provenind din grupări precum Stat Islamic, se întorc în ţările lor de origine şi reprezintă astfel noi ameninţări, se menţionează în raport."Deşi SI şi-a pierdut aproape întregul teritoriu fizic, gruparea şi-a dovedit abilitatea de a se adapta, în special prin eforturile sale de a inspira sau de a coordona adepţi online", a spus coordonatorul antiterorism al Departamentului de Stat, Nathan A. Sales, al cărui birou realizează acest raport."În plus, terorişti experimentaţi în lupte s-au întors acasă din zone de război din Siria şi Irak ori s-au dus în ţări terţe, reprezentând noi pericole", a mai afirmat el.Raportul precizează de asemenea că Iranul a rămas un sponsor statal major al terorismului şi a oferit aproape un miliard de dolari pe an pentru a-şi sprijini delegaţii din regiune, în ciuda faptului că Washingtonul şi-a intensificat semnificativ sancţiunile împotriva Teheranului.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Irina Cristea, editor online: Anda Badea)