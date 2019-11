Horoscop 2 noiembrie 2019. Vești bune în dragoste pentru mai multe zodii

14:40

Specialiştii Direcției Sanitare Veterniare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt au confirmat, vineri, un focar de pestă porcină la o fermă de suine din Ipoteşti. Medicii veterinari vor ucide toţi porcii din exploataţie. (VEZI ȘI: PESTA PORCINĂ EVOLUEAZĂ ÎN 25 DE JUDEȚE, CU 956 DE FOCARE) Ferma din Ipoteşti este prima exploataţie comercială de suine afectată