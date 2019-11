Ziua internaţională de încheiere a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor (ONU)

00:20

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, efectuează, în perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2019, o vizită în statul Alabama, în cadrul căreia a avut întrevederi cu autorităţile statale, şi a participat, în calitate de vorbitor principal, la conferinţa organizată de Troy University, dedicată celebrării a 70 de ani de existenţă a NATO, informează un comunicat trimis vineri AGERPRES.Printre oficialităţile cu care s-a întâlnit ambasadorul României în SUA se află secretarul de stat John Merrill şi comandantul Gărzii Naţionale din Alabama (ALNG), general maior Sheryl Gordon, se menţionează în comunicatul citat.Pe parcursul întrevederilor au fost discutate modalităţile de aprofundare a parteneriatului existent între Forţele Armate Române şi Garda Naţională din Alabama, atât în procesul de extindere şi modernizare a capabilităţilor militare ale României, precum şi în cadrul demersurilor de consolidare a flancului estic al NATO şi creştere a prezenţei militare aliate pe teritoriul ţării noastre.De asemenea, au fost abordate oportunităţile de dezvoltare a celorlalte dimensiuni ale relaţiei România - Alabama, cu accent pe dimensiunea comercial-economică şi cooperarea în domeniul educaţiei. Pe marginea vizitei, ambasadorul României a vizitat portul Mobile, înfrăţit cu portul Constanţa şi care are un rol important în asigurarea fluxului maritim comercial dintre România şi SUA.Cu ocazia vizitei ambasadorului George Cristian Maior, guvernatorul statului Alabama, Kay Ivey, a emis o proclamaţie oficială, declarând ziua de 1 noiembrie 2019 drept "Ziua Cooperării Alabama-România". Două proclamaţii similare au fost emise şi de primarii oraşelor Montgomery, capitala statului Alabama, şi Troy, unul dintre principalele centre universitare ale statului Alabama.Proclamaţiile au fost înmânate ambasadorului României de către comandantul Gărzii Naţionale din Alabama, în cadrul unei ceremonii organizate la Universitatea Troy, se menţionează în comunicatul ambasadei România în SUA.De asemenea, în perioada 1-2 noiembrie 2019, ambasadorul George Cristian Maior participă, în calitate de vorbitor principal, la conferinţa "NATO at Seventy: A Strategic Examination of the Past, Present, and Future of the Atlantic Alliance" (NATO la 70 de ani: O examinare strategică a trecutului, prezentului şi viitorului Alianţei Atlantice), organizată de Troy University pentru celebrarea a 70 de ani de existenţă a NATO.România şi Alabama au un parteneriat militar îndelungat, din 1993, în cadrul Programului de Parteneriat Statal (State Partnership Program). Garda Naţională din Alabama a asigurat sprijin şi expertiză pentru instruirea piloţilor români privind trecerea pe avionul de luptă F-16, precum şi prin dezvoltarea infrastructurii în cadrul Centrului Naţional de Instruire Întrunită Getica din Cincu.Din 2015, militarii Gărzii Naţionale din Alabama şi cei români au executat o serie de exerciţii tactice cu trupe în teren, specifice unităţilor de geniu - "Resolute Castle", de cercetare - "Red Dragon" şi din forţele aeriene - "Dacian Warhawk" şi "Dacian Viper".AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Ambasada României în Statele Unite ale Americii