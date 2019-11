Dortmund – Wolfsburg: “Verzii”, în fața primei înfrângeri din sezon?!

15:10

Andreea Bănică a luat o decizie radicală în ceea ce privește programul copiilor ei. Vedeta a retras-o pe fiica ei de la cursul de dansuri profesionale după ce a văzut că Sofia dădea semne de epuizare. ”Îmi doresc copii sănătoși, nu chinuiți”, a declarat Andreea Bănică pentru Click! TV Online. Vedeta a decis să o […] The post De ce și-a retras Andreea Bănică fiica de la dansuri: „Îmi doresc copii sănătoși” appeared first on Cancan.ro.